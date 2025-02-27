Глава СКР затребовал доклад после нападения водителя на краснодарскую активистку

Председатель СКР Александр Бастрыкин требует доклад о проверке обстоятельств конфликта краснодарской общественницы Марины Репещук и водителя маршрутки. Об этом сообщает информационный центр СКР в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В инфоцентре рассказали, что водитель маршрутного автобуса в Краснодаре в ответ на сделанное ему замечание из-за разговора по телефону во время движения повел себя агрессивно по отношению к пассажирке, оскорбил и применил в отношении нее физическую силу. В СУ СКР по Краснодарскому краю проводят процессуальную проверку. Об ее итогах должны будут доложить руководителю СКР.

«Ъ-Кубань» писал, что по факту случившегося проводит проверку полиция Краснодара. Конфликт с водителем произошел у краснодарской общественницы Марины Репещук (руководитель общественного движения «Транспортная инициатива» и «Гражданская инициатива») в маршрутке №58 на улице Российская, 292. Сама активистка утверждает, что водитель напал на нее после просьбы не говорить по телефону за рулем.

Вячеслав Рыжков