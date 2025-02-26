Полиция Краснодара проверяет данные об избиении общественницы водителем автобуса

В Краснодаре полиция проводит проверку после получения информации о конфликте местной общественницы и водителя маршрутки. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«На основании поступившего в полицию Краснодара сообщения от местной жительницы о нанесении ей телесных повреждений водителем маршрутного автобуса на улице Российской в настоящее время проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства данного инцидента. По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение, действие мужчины дана правовая оценка»,— рассказали в полиции.

Конфликт с водителем произошел у краснодарской общественницы Марины Репещук (руководитель общественного движения «Транспортная инициатива» и «Гражданская инициатива»). В Telegram-канале «Транспортная инициатива» госпожа Репещук опубликовала ролик, в котором заявила, что ее избил водитель маршрута №58 на улице Российская, 292. По словам общественницы, конфликт начался после того, как она попросила водителя не разговаривать по телефону во время движения.

Вячеслав Рыжков