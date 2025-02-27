Жительница Перми выплатит более 2 млн рублей за хищение электроэнергии
Пермский районный суд удовлетворил иск филиала ПАО «Россети Урал» - «Пермэнерго» к жительнице, допустившей незаконное потребление электроэнергии. Как сообщает пресс-служба компании, сумма причиненного энергетикам ущерба превысила 2,1 млн руб.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
По данным пресс-службы, местная жительница без прохождения процедуры технологического присоединения и заключения договора электроснабжения, подключила к электрическим сетям нежилое помещение на первом этаже многоквартирного дома в центре Перми. При этом помещение использовалось в коммерческих целях. Общий объем бездоговорного потребления электроэнергии составил более 223 тыс. киловатт-часов.
В целях прекращения незаконного потребления энергии «Пермэнерго» обратилось в суд, который удовлетворил требования компании в полном объеме и принял решение о взыскании с ответчика суммы причиненного ущерба в размере 2,1 млн руб.