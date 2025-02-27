Путин призвал ФСБ спокойнее отслеживать работу российских ученых

Президент Владимир Путин выступая на коллегии ФСБ призвал ведомство спокойнее относиться к научным разработкам, чтобы достижения российских ученых «не ложились под гриф». При этом президент отметил, что свои инновации все же нужно защищать от «воровства».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«Нужно это делать не шаблонно, а спокойно, грамотно, умно, чтобы достижения наших ученых не ложились в сейфы под гриф, а быстрее внедрялись в производство, использовались и на нашем рынке, и при наращивании нашего высокотехнологичного экспорта»,— сказал Владимир Путин.

13 февраля в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому ФСБ будет контролировать сотрудничество российских научных организаций с иностранными компаниями по некоторым направлениям и экспериментальным разработкам. Перечень контролируемых направлений составит правительство. В пояснительной записке к проекту говорится, что контроль со стороны ФСБ позволит следить за передачей результатов научной деятельности за пределы РФ.

О чем еще говорил президент Владимир Путин на коллегии ФСБ — в материале «Ъ».

Полина Мотызлевская