Путин призвал ФСБ спокойнее отслеживать работу российских ученых
Президент Владимир Путин выступая на коллегии ФСБ призвал ведомство спокойнее относиться к научным разработкам, чтобы достижения российских ученых «не ложились под гриф». При этом президент отметил, что свои инновации все же нужно защищать от «воровства».
Владимир Путин
Фото: пресс-служба президента РФ
«Нужно это делать не шаблонно, а спокойно, грамотно, умно, чтобы достижения наших ученых не ложились в сейфы под гриф, а быстрее внедрялись в производство, использовались и на нашем рынке, и при наращивании нашего высокотехнологичного экспорта»,— сказал Владимир Путин.
13 февраля в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому ФСБ будет контролировать сотрудничество российских научных организаций с иностранными компаниями по некоторым направлениям и экспериментальным разработкам. Перечень контролируемых направлений составит правительство. В пояснительной записке к проекту говорится, что контроль со стороны ФСБ позволит следить за передачей результатов научной деятельности за пределы РФ.
О чем еще говорил президент Владимир Путин на коллегии ФСБ — в материале «Ъ».