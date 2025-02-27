Светлана Журова посоветовала Алине Загитовой ходить на тренировки в своей школе

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова посоветовала Алине Загитовой посещать тренировки в ее школе фигурного катания, которую планируют построить в Казани. Об этом сообщают «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

По словам госпожи Журовой, если кто-то при создании школы называет ее своим именем, то человек должен находиться там.

«Я считаю, если ты даешь свое имя, ты должен контролировать все детали, иначе потом могут пойти упреки: „За что мы платим деньги? Почему нет человека?“ Не хотелось бы всего этого, поэтому, если есть школа, надо каждый день ходить на тренировки и работать», — сказала Журова.

Договоренность об открытии школы фигурного катания была достигнута в июне 2023 года, когда Загитова встретилась с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым на Петербургском международном экономическом форуме.

В конце сентября 2024 года сообщалось, что спортшколу имени Алины Загитовой в Казани планируют построить на месте футбольного стадиона «Водник» на ул. Портовой, 2.

Позднее появилась информация о том, что проект прошел экспертизу.

В январе серебряный призер олимпийских игр 2002 года Илья Авербух сказал, что имя Алины Загитовой привлечет в спортивные школы сотни детей.

Артём Дергунов