Имя олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой, по мнению серебряного призера Игр-2002 в танцах на льду, продюсера и хореографа Ильи Авербуха, может привлечь в спорт сотни детей. Об этом сообщает РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Авербух: имя Загитовой привлечет в спортивные школы сотни детей

Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ Илья Авербух: имя Загитовой привлечет в спортивные школы сотни детей

Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ

«Я думаю, что Татарстан известен многими вещами, но в том числе и масштабными, красивыми, значительными достижениями. Алина — олимпийская чемпионка, выдающаяся фигуристка. Одно ее имя может привлечь в спортивные школы сотни детей», — приводит слова господина Авербуха издание.

Договоренность об открытии школы фигурного катания была достигнута в июне 2023 года, когда Загитова встретилась с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым на Петербургском международном экономическом форуме. По словам министра спорта Татарстана Владимира Леонова, фигуристка будет выполнять функции менеджера проекта. В декабре 2023-го он сообщил, что строительство арены займет около года.

В сентябре 2024 года проект ледового дворца имени Алины Загитовой в Казани прошел экспертизу.

Анар Зейналов