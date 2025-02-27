В Липецке начали установку модульных укрытий

В Липецке началась установка модульных укрытий. Всего в городе может появиться 28 защитных сооружений. Об этом сообщили в мэрии облцентра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Установка первого модульного укрытия в Липецке

Фото: пресс-служба администрации Липецка Установка первого модульного укрытия в Липецке

Фото: пресс-служба администрации Липецка

По словам властей, каждое укрытие представляет собой «железобетонную комнату» площадью 8,5 кв. м. Первая конструкция появилась на конечной остановке в микрорайоне Елецкий. Еще одну в ближайшие дни планируют смонтировать у торгового центра «Елецкий».

Другие укрытия хотят разместить возле остановок общественного транспорта в новых микрорайонах, на улицах Гагарина, Терешковой, Московская, проспектах 60-летия СССР и Победы, площадях Революции, Петра Великого, в районах Сокол, НЛМК, Университетский и Сырский Рудник.

«Подрядчик должен завершить работы в апреле, но планирует установить укрытия раньше срока»,— отметили в горадминистрации.

В ноябре 2024 года губернатор Игорь Артамонов рассказывал, что оперштаб региона принял решение о закупке уличных укрытий для городов Липецкой области. В декабре мэр облцентра Роман Ченцов заявлял, что сооружения начнут устанавливать в Липецке в 2025 году.

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Алина Морозова