В 2025 году в Липецке начнут устанавливать модульные укрытия

В Липецке в 2025 году начнут устанавливать модульные бетонные укрытия. Об этом сообщил мэр Роман Ченцов во время прямого эфира.

В начале ноября губернатор Игорь Артамонов рассказал, что оперштаб региона принял решение о закупке уличных укрытий для городов Липецкой области.

В Черноземье решение об установке модульных сооружений первыми приняли власти Белгородской области — после массированного обстрела Белгорода 30 декабря 2023 года. В начале 2024-го конструкции начали устанавливать в облцентре, затем — и в других населенных пунктах региона.

В марте орловские власти сообщили о планах установить бетонные укрытия в облцентре. В июне курские власти рассказали, что такие сооружения появились в поселке Теткино и селе Попово-Лежачи приграничного Глушковского района. Тогда же стало известно, что массовый монтаж объектов в регионе планируется «в случае эскалации, так как ракетных ударов по нему, как в Белгороде, пока не было». После вторжения ВСУ в августе такая работа началась в Курске.

Алина Морозова