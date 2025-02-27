В Анапе высадят свыше 250 тысяч зеленых насаждений

Цветущие деревья и кустарники украсят город-курорт в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Анапы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Синкевич Фото: Маргарита Синкевич

Среди 250 тыс. зеленых насаждений – около 10 тыс. деревьев и кустарников, 117 тыс. летних цветов и 125 тыс. зимних. Все они украсят курорт летом 2025 года.

Особое внимание планируется уделить цветущим деревьям и кустарникам: магнолии, сакуре, миндалю, тюльпановому дереву, сливе Писсарда, лагерстремии и др.

Вечнозеленые кустарники украсят улицы Анапы: лавровишня, пираканта, фотиния, бересклет. Высадят и хвойные деревья: кипарис, сосну, можжевельник. А также на улицах города раскинутся платаны, робинии, кельрейтерии, орехи и гибискусы.

Сумма, выделенная из бюджета города на высадку зеленых насаждений, не указана. В Новороссийске бюджетные средства на поставку кустарников вечнозеленой фотинии удалось сэкономить в три раза за счет самого бюджетного поставщика, который предложил услуги за сумму в размере 5,2 млн руб.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что в Анапе планируют сократить срок капремонта спортшколы «Виктория». Окончание работ запланировано на май 2026 года. Однако Мэр Анапы Василий Швец поставил строителям задачу сократить срок на несколько месяцев.