В Анапе планируют сократить срок капремонта спортшколы «Виктория»

Мэр Анапы Василий Швец посетил спортшколу «Виктория» и обсудил с подрядчиком Артемом Мусаэляном объем и сроки капитального ремонта объекта. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба мэрии Анапы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

Комплексные демонтажные работы продлятся на объекте в течение месяца. Затем специалисты приступят к монтажу инженерных коммуникаций, отделке коридоров и залов. Во время работ в спортшколе заменят отопление, вентиляцию, электроснабжение, водопровод и канализацию, вставят новые окна.

Окончание работ запланировано на май 2026 года. Однако господин Швец поставил строителям задачу сократить срок на несколько месяцев.

«Важно направить все усилия, чтобы, не нарушая технологического процесса, завершить капремонт как можно скорее, желательно в этому году»,— подчеркнул мэр Анапы.

Спортивная школа «Виктория» была построена в Анапе в 1964 году. Она рассчитана на 1,2 тыс. мест. В школе работают четыре отделения для волейбола, спортивной гимнастики, плавания и синхронного плавания. На время капремонта школы дети переведены в спортзалы городских общеобразовательных школ и арендуемые спортобъекты.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что власти Новороссийска планируют возобновить строительство Дворца олимпийских видов спорта «Черноморский» в этом году. Объект был предложен к включению в перечень на софинансирование из бюджета Краснодарского края.

Алена Воробьева