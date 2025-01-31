Липецкий губернатор выдвинул мэра Ельца на пост бизнес-омбудсмена

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов выдвинул на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей региона кандидатуру мэра Ельца Евгения Боровских. Как сообщили в облсовете, начался обязательный для процедуры сбор мнений предпринимателей о нем. Их можно предоставить в комитет по экономике до 13 февраля включительно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Боровских

Фото: Липецкий облсовет Евгений Боровских

Фото: Липецкий облсовет

Евгений Боровских родился в 1983 году в Липецке. Получил высшее юридическое образование в Воронежском институте МВД и экономическое — в Кубанском государственном аграрном университете. На госслужбу поступил в 2015 году. Замещал руководящие должности в региональных управлении сельского хозяйства и управлении земельных и имущественных отношений. С октября 2019 года руководит администрацией Ельца. Женат, вместе с супругой воспитывает троих детей.

О том, что губернатор предложил Евгению Боровских стать бизнес-омбудсменом, стало известно 17 января. Облсовет принимал предложения о кандидатурах на эту должность до 23 января. О других потенциальных уполномоченных по защите прав предпринимателей не сообщалось.

Алина Морозова