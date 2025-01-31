Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Липецкий губернатор выдвинул мэра Ельца на пост бизнес-омбудсмена

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов выдвинул на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей региона кандидатуру мэра Ельца Евгения Боровских. Как сообщили в облсовете, начался обязательный для процедуры сбор мнений предпринимателей о нем. Их можно предоставить в комитет по экономике до 13 февраля включительно.

Евгений Боровских

Евгений Боровских

Фото: Липецкий облсовет

Евгений Боровских

Фото: Липецкий облсовет

Евгений Боровских родился в 1983 году в Липецке. Получил высшее юридическое образование в Воронежском институте МВД и экономическое — в Кубанском государственном аграрном университете. На госслужбу поступил в 2015 году. Замещал руководящие должности в региональных управлении сельского хозяйства и управлении земельных и имущественных отношений. С октября 2019 года руководит администрацией Ельца. Женат, вместе с супругой воспитывает троих детей.

О том, что губернатор предложил Евгению Боровских стать бизнес-омбудсменом, стало известно 17 января. Облсовет принимал предложения о кандидатурах на эту должность до 23 января. О других потенциальных уполномоченных по защите прав предпринимателей не сообщалось.

Алина Морозова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...