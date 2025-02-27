ЦБ объяснил ключевую ставку 21% борьбой с инфляцией

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что текущий уровень ключевой ставки необходим для достижения целевого показателя инфляции — 4%. 14 февраля Банк России второй раз подряд решил сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Этот уровень является историческим максимумом с 2003 года.

«По нашей оценке, сейчас, возможно, происходит разворот важных факторов, которые влияют на инфляционные процессы. Мы видим, как под влиянием нашей денежно-кредитной политики постепенно кредитование переходит к более сбалансированному росту»,— заявила госпожа Набиуллина на Ежегодной встрече с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.

Кроме того, на рынке труда перестала нарастать напряженность, однако устойчивость этих тенденций еще предстоит оценить, подчеркнула глава Центробанка. «В ближайшие три года намечена нормализация бюджетной политики, поэтому вместо проинфляционного влияния это будет дезинфляционное влияние со стороны бюджета»,— добавила госпожа Набиуллина.

По итогам января годовая инфляция в России ускорилась до 9,92% с 9,52% в декабре. За прошедший месяц цены выросли как минимум в 75 российских регионах. Министерство экономического развития прогнозирует инфляцию на уровне 7–8% к концу 2025 года. В октябре 2024 года Минэкономразвития оценивало этот показатель на уровне 4,5%.

Подробнее — в материале «Ъ» «ЦБ присматривается к кредиту».