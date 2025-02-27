На Дону средний размер микрозайма увеличился 10% за год

По итогам января в Ростовской области средний размер микрозайма составил около 11 тыс. руб., что на 10,4% больше показателей января прошлого года, которые составили почти 10 тыс. руб. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Для сравнения: в прошлом году жители региона получили 1,05 млн микрозаймов, что на 6,8% превышает показатель 2023 года — тогда было выдано 0,98 млн займов.

Аналитики НБКИ подчеркивают, что в Ростовской области рост выдачи «займов до зарплаты» на суммы до 30 тыс. руб. составил 6,8% в 2024 году по сравнению с предыдущим годом. В целом по России показатель вырос на 4,5%. Эксперты связывают умеренный рост с мерами регулятора по охлаждению микрофинансового рынка, которые были им предприняты в прошлом году.

Уточняется, что в 2024 году были введены макропруденциальные ограничения по долговой нагрузке заемщиков и снижена максимально допустимая процентная ставка по микрозаймам, что привели к сокращению числа «займов до зарплаты», в том числе для граждан с высокой долговой нагрузкой. Таким образом, средний размер микрозайма в прошлом году оставался стабильным и увеличился практически в соответствии с уровнем инфляции.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Ростове-на-Дону за последние четыре месяца ипотечный платеж за однокомнатную квартиру в новостройках вырос почти на 16 тысяч руб.

Снежана Стодольская