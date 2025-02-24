В Ростове ипотечный платеж за новостройку вырос на 16 тысяч рублей

В Ростове-на-Дону за последние четыре месяца ипотечный платеж за однокомнатную квартиру в новостройках вырос почти на 16 тысяч руб., сообщает РБК Ростов со ссылкой на «РБК-Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Так, в Ростове ежемесячный платеж по ипотеке достиг почти 78 тысячи руб., когда средняя стоимость квартиры в новостройке площадью 35 кв. м составляет 4,6 млн руб., а в Краснодаре 29 тыс. руб.

Большинство банков для получения кредита требуют первоначальный взнос не менее 30% от стоимости жилья, а в крупных городах для покупки однокомнатной квартиры в новостройке необходимо иметь накопления в размере не менее 1,2 млн руб.

За февраль текущего года в рейтинге изменений ипотечных платежей в городах-миллионниках лидируют Москва, Санкт-Петербург и Казань. В Краснодаре самая большая разница между ставкой аренды и ежемесячным платежом по ипотеке среди городов почти в 3 раза. Так, платеж по ипотеке за квартиру 35 кв. м на вторичном рынке при средней цене «квадрата» в 129 тыс. руб. сроком на 30 лет и первоначальном взносе 20% выйдет краснодарцам в 83 тыс. руб.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Ростовской области средняя цена за квадратный метр жилья в многоквартирных домах в IV квартале 2024 года составила почти 103 тыс. руб. для квартир в новостройках и около 91 тыс. руб. на вторичном рынке. Для сравнения: в IV квартале 2023 года цена за один квадратный метр жилья в новостройках составляла почти 88 тыс. рублей, на вторичном более 84 тыс. рублей за кв. м.

Снежана Стодольская