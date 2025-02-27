Из регионов Урала в бюджет РФ поступили налоги на 10,4 трлн рублей в 2024 году

Налоговые поступления в консолидированный бюджет РФ из регионов Уральского Федерального округа (УрФО) составили 10,4 трлн руб. в 2024 году, сообщили в полпредстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Во время рабочей встречи с уральским полпредом Артемом Жогой начальник межрегиональной инспекции ФНС по УрФО Дмитрий Журавлев также доложил, что объемы доходов по законам субъектов о региональных бюджетах исполнены на 104,2%, что привело к дополнительным поступлениям в областные и окружные бюджеты суммы на 79,6 млрд руб. в прошлом году.

Количество выездных налоговых проверок снизилось на 12,4% по сравнению с предыдущим годом. По результатам проверок в бюджет дополнительно начислено свыше 30 млрд руб., что почти вдвое превышает показатель 2023 года.

Напомним, за прошлый год Свердловская железная дорога (СвЖД) выплатила 31,6 млрд руб. налогов, при этом в региональные и местные бюджеты перечислено 12,9 млрд руб.

Ирина Пичурина