Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СвЖД за 2024 год выплатила 31,6 млрд рублей налогов

За прошлый год Свердловская железная дорога (СвЖД) выплатила 31,6 млрд руб. налогов. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали.

За прошлый год Свердловская железная дорога (СвЖД) выплатила 31,6 млрд руб. налогов

За прошлый год Свердловская железная дорога (СвЖД) выплатила 31,6 млрд руб. налогов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

За прошлый год Свердловская железная дорога (СвЖД) выплатила 31,6 млрд руб. налогов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Так, в региональные и местные бюджеты перечислено 12,9 млрд руб.:

  • в бюджет Свердловской области выплачено 5,4 млрд руб.;
  • Тюменской области — 2,2 млрд руб.;
  • Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югры) — 2,4 млрд руб.;
  • Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) — 0,6 млрд руб.

Уточняется, что в прошлом году для нужд ОАО «РЖД» приобретена продукция местных предприятий на общую сумму 79,25 млрд руб.

Анастасия Таначева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...