СвЖД за 2024 год выплатила 31,6 млрд рублей налогов

За прошлый год Свердловская железная дорога (СвЖД) выплатила 31,6 млрд руб. налогов. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За прошлый год Свердловская железная дорога (СвЖД) выплатила 31,6 млрд руб. налогов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ За прошлый год Свердловская железная дорога (СвЖД) выплатила 31,6 млрд руб. налогов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Так, в региональные и местные бюджеты перечислено 12,9 млрд руб.:

в бюджет Свердловской области выплачено 5,4 млрд руб.;

Тюменской области — 2,2 млрд руб.;

Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югры) — 2,4 млрд руб.;

Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) — 0,6 млрд руб.

Уточняется, что в прошлом году для нужд ОАО «РЖД» приобретена продукция местных предприятий на общую сумму 79,25 млрд руб.

Анастасия Таначева