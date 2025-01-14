СвЖД за 2024 год выплатила 31,6 млрд рублей налогов
За прошлый год Свердловская железная дорога (СвЖД) выплатила 31,6 млрд руб. налогов. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали.
За прошлый год Свердловская железная дорога (СвЖД) выплатила 31,6 млрд руб. налогов
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Так, в региональные и местные бюджеты перечислено 12,9 млрд руб.:
- в бюджет Свердловской области выплачено 5,4 млрд руб.;
- Тюменской области — 2,2 млрд руб.;
- Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югры) — 2,4 млрд руб.;
- Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) — 0,6 млрд руб.
Уточняется, что в прошлом году для нужд ОАО «РЖД» приобретена продукция местных предприятий на общую сумму 79,25 млрд руб.