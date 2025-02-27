Посол России призвал освободить Арктику от конфликтов

Посол России в Оттаве Олег Степанов заявил, что Арктика должна быть зоной, «свободной от конфликтного потенциала». Он также считает, что всем государствам должны быть предоставлены равные возможности по совместному освоению и развитию этого региона.

«Продолжаем исходить из того, что Арктика представляет для всех региональных держав коллективные возможности по совместному освоению, развитию и сохранению этого уникального района... По крайней мере, в нормальном мире это должно быть именно так»,— заявил посол в интервью ТАСС.

По словам господина Степанова, главным вызовом для России по-прежнему остается милитаризация Арктики со стороны Канады, США и Европы. «Предпринимаем все необходимые меры, направленные на обеспечение российских интересов и суверенитета в высоких широтах»,— заключил он.

В середине февраля глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выступил за разработку совместных проектов c США, в том числе в Арктике. Он также заявил, что прогресс в этом вопросе может последовать «в ближайшие два-три месяца». По данным Bloomberg, среди обсуждаемых Москвой и Вашингтоном вопросов — совместная добыча природных ресурсов и развитие торговых маршрутов.

Подробнее об отношениях России и США — в материале «Ъ» «Говорить — не договариваться».