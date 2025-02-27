ИИ Claude учится играть в Pokemon Red на Twitch

Компания Anthropic запустила экспериментальную трансляцию на Twitch, где искусственный интеллект Claude пытается пройти игру Pokemon Red. Проект призван продемонстрировать возможности Claude в анализе игровых механик и принятии решений в реальном времени.

В левой части экрана на стриме показывается, как ИИ рассуждает, а в правой — сама игра. В какой-то момент Claude остановился перед каменной стеной, которую долгое время не мог преодолеть. Трансляция привлекла свыше 1,7 тыс. зрителей.

Ранее Microsoft представила генеративную ИИ-модель для создания игровых миров. Также Google представила ИИ-модель Gemini 2.0, один из агентов которой сможет проходить игры за геймера.

Евгений Федуненко