В Уфе судью в отставке могут привлечь к уголовной ответственности

Квалификационная коллегия судей Башкирии (ККС РБ) утвердила состав комиссии по проверке обращения руководителя управления СКР по Башкирии Владимира Архангельского в отношении мирового судьи участка №12 по Октябрьскому району Уфы в отставке Ирины Сафиуллиной, сообщается на сайте ККС РБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам информированного собеседника «Ъ-Уфа», осенью 2024 года задержали помощницу бывшего судьи, которой инкриминировали посредничество во взяточничестве. В рамках этого уголовного дела госпожа Сафиуллина проходит в качестве свидетеля, отметил собеседник.

В пресс-службе управления СКР по Башкирии от комментариев воздержались.

Венера Хисамова