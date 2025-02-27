В Уфе судью в отставке могут привлечь к уголовной ответственности
Квалификационная коллегия судей Башкирии (ККС РБ) утвердила состав комиссии по проверке обращения руководителя управления СКР по Башкирии Владимира Архангельского в отношении мирового судьи участка №12 по Октябрьскому району Уфы в отставке Ирины Сафиуллиной, сообщается на сайте ККС РБ.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По словам информированного собеседника «Ъ-Уфа», осенью 2024 года задержали помощницу бывшего судьи, которой инкриминировали посредничество во взяточничестве. В рамках этого уголовного дела госпожа Сафиуллина проходит в качестве свидетеля, отметил собеседник.
В пресс-службе управления СКР по Башкирии от комментариев воздержались.