Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Уфе судью в отставке могут привлечь к уголовной ответственности

Квалификационная коллегия судей Башкирии (ККС РБ) утвердила состав комиссии по проверке обращения руководителя управления СКР по Башкирии Владимира Архангельского в отношении мирового судьи участка №12 по Октябрьскому району Уфы в отставке Ирины Сафиуллиной, сообщается на сайте ККС РБ.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам информированного собеседника «Ъ-Уфа», осенью 2024 года задержали помощницу бывшего судьи, которой инкриминировали посредничество во взяточничестве. В рамках этого уголовного дела госпожа Сафиуллина проходит в качестве свидетеля, отметил собеседник.

В пресс-службе управления СКР по Башкирии от комментариев воздержались.

Венера Хисамова

Новости компаний Все