Памятники уходят с лота

Мэрия Уфы повторно выставила на торги право 25-летней аренды пяти памятников культуры на улице Октябрьской революции и одного выявленного объекта культурного наследия на улице Пушкина. Начальная стоимость аренды зданий варьируется от 982 тыс. руб. до 2,87 млн руб. в год. По условиям торгов, арендатор обязан отреставрировать объект в течение трех лет, а затем может рассчитывать на льготную арендную плату — 1 руб. за кв. м. Эксперты сомневаются в быстрой продаже памятников, учитывая их невысокую инвестиционную привлекательность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Булат Баширов, Коммерсантъ Фото: Булат Баширов, Коммерсантъ

Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы повторно выставило на торги право заключения договоров аренды пяти памятников культуры и одного выявленного объекта культурного наследия. Подвести итоги аукционов планируют 26 марта. Торги, которые должны был завершиться вчера, не состоялись из-за отсутствия претендентов.

Выявленный объект культурного наследия — двухэтажный кирпичный Дом Михайлова-Васильева на улице Пушкина,133 площадью 109,9 кв. м построен в середине XIX века. Начальная цена годовой арендной платы составляет 981,99 тыс. руб.

Остальные пять зданий, расположенные на улице Октябрьской революции, являются объектами культурного наследия.

Двухэтажный Дом Тюниных площадью 306,9 кв. м построен в конце XIX века. Начальная цена годовой аренды — 2,87 млн руб.

Западный дом усадьбы Борисовых — трехэтажное кирпичное здание площадью 305,7 кв. м, построенное в 1897 году, выставляется за 2,86 млн руб.

Трехэтажный бревенчатый Восточный дом усадьбы Сперанских площадью 279,7 кв. м, построенный в конце XIX века, сдается в аренду по начальной цене 2,65 млн руб. в год. А одноэтажный бревенчатый Западный дом усадьбы Сперанских площадью 173,6 кв. м. постройки начала XX века — за 1,77 млн руб. в год.

Бревенчатый одноэтажный Дом Чубуковых площадью 239,8 кв. м возведен в конце XIX века. Начальная цена годовой аренды — 2,32 млн руб.

Здания сдаются в аренду на 25 лет, в течение первых трех лет арендатор обязан провести реставрацию и приспособить здания под офисы или магазины. После приемки выполненных работ для арендаторов будет установлена льготная арендная плата — 1 руб. за кв. м. Сейчас объекты находятся в неудовлетворительном состоянии, в них отсутствуют коммуникации. При этом произведенные арендатором неотделимые улучшения объекта являются собственностью арендодателя и возмещению не подлежат, отмечается в документации.

В 2021 году мэрия Уфы озвучивала планы превратить улицу Октябрьской революции от Гостиного двора до набережной реки Белой в пешеходную и приспособить здания для современного использования. Позже сообщалось, что сначала будет отремонтирована проезжая и пешеходная часть дороги, перенесены инженерные сети и проведено благоустройство, а затем уже начнется реконструкция зданий.

«Реализация проекта по обновлению дорожной части улицы Октябрьской революции предусматривает работы на участке от улицы Ленина до улицы Сочинской общей протяженностью 1,8 км, которые выполняются в два этапа,— пояснили «Ъ-Уфа» в пресс-службе администрации Уфы.— Согласно муниципальному контракту, заключенному 19 октября 2022 года, первый этап включает в себя обновление участка от улицы Ленина до проспекта Салавата Юлаева протяженностью 1,3 км, где в настоящее время ведутся активные работы. Срок их окончания — 20 ноября 2026 года. На участке от улицы Ленина до улицы Цюрупы строительно-монтажные работы завершены».

Реставрация памятников культуры начнется после определения правообладателя, добавили в мэрии. На вопрос о том, может ли снизиться начальная цена аренды объектов в случае, если и на этот раз не найдется претендентов на здания, в мэрии напомнили о льготной аренде за 1 руб.

Директор проектного центра регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Эльза Маулимшина полагает, что ОКН малоинтересны для бизнеса.

«По условиям договора аренды, в случае его расторжения стоимость неотделимых улучшений и расходов, связанных с исполнением договора аренды, возмещению не подлежит. Вдобавок, договором не предусмотрена возможность переуступки права аренды после окончания реставрации. Это значительно сужает круг лиц, которые с инвестиционной точки зрения могли бы реставрировать эти памятники для последующей передачи их малому бизнесу. К тому же договор аренды делает невозможным привлечение заемных средств под залог реставрируемого памятника. Вдобавок, у этих объектов отсутствуют коммуникации и остается большим вопросом условия и стоимость их подведения и своевременного подключения»,— отмечает эксперт.

Майя Иванова