Участниками выставки «Агротехнологии» в Перми стали предприятия из 16 регионов

В Перми в культурно-выставочном центре «Пермь Экспо» открылась выставка-форум сельскохозяйственной техники, современных технологий и материалов «Агротехнологии – 2025». Выставка пройдет с 26 по 28 февраля. За это время здесь будут представлены инновационные технические и технологические решения в агропромышленном комплексе.

Как сообщает пресс-служба правительства Пермского края, в этом году проект значительно увеличился в масштабах: ведущие агропромышленные компании и предприятия из 16 регионов России представляют более 100 единиц техники и оборудования. Также работает уличная экспозиция, в рамках которой представлена крупногабаритная сельхозтехника и дом-конструктор от компании АО «ПЗСП».

Выставка «Агротехнологии» традиционно проходит перед началом посевных работ – это позволяет аграриям подготовиться к сезону. «Перед регионом стоит задача наращивать выпуск сельскохозяйственной продукции. У нас уже есть успехи в выращивании зерновых, бобовых культур, прирастает производство молока. И форум является той площадкой, где представители отрасли могут обсудить планы на аграрный сезон, обменяться опытом и обсудить новшества в сельскохозяйственной сфере», – отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Губернатор рассказал, что наряду с крупными хозяйствами в регионе поддерживаются небольшие фермы. Так, в прошлом году было получено федеральное финансирование на реализацию восьми проектов из Прикамья на сумму свыше 220 млн руб. Губернатор пообещал продолжить работу в этом направлении в 2025 году. Кроме того, в регионе создаются условия для подготовки высококвалифицированных кадров для отрасли. На базе агротехнологического колледжа создан кластер в рамках проекта “Профессионалитет”, который дает возможность студентам получать практические навыки на современном оборудовании.

Параллельно с выставкой проходит отраслевой форум, на котором запланировано более 25 мероприятий. Ведущие эксперты отрасли и представители крупнейших предприятий представят анализ рынка, обсудят перспективные направления развития агропромышленного комплекса и поделятся практическими советами.

В день открытия выставки состоялось пленарное заседание «Точки роста АПК в Пермском крае», где были представлены ключевые аспекты реализации национальных проектов, их влияние на развитие агропромышленного комплекса, а также перспективы и вызовы, стоящие перед отраслью.