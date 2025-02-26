МИД России заявил о возможности для долгосрочного мира на Украине

Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Москва отмечает возможность для урегулирования российско-украинского конфликта с учетом его первопричин. При этом он подчеркнул, что переговоры должны иметь долгосрочную цель, чтобы устранить коренные причины разногласий Украины и России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Вершинин

Фото: Denis Balibouse / Reuters Сергей Вершинин

Фото: Denis Balibouse / Reuters

«Мы считаем, что появляется возможность для того, чтобы прийти к такому урегулированию, которое, как мы считаем, учитывало бы коренные причины конфликта. Об этом не раз говорил и президент России Владимир Путин. И мы открыты к таким реальным переговорам»,— сказал Сергей Вершинин на сессии Совета ООН по правам человека. Среди основных условий для мира он назвал право населения Украины «на реализацию своих конфессиональных и гражданских прав».

На пресс-конференции в Дохе 26 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил, что Россия исключает возможность заморозки боевых действий на Украине по линии соприкосновения. Подобное предложение содержалось и в плане спецпосланника США по Украине Кита Келлога, писали СМИ. Президент РФ Владимир Путин называл условиями прекращения боевых действий вывод ВСУ с территорий ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ Украины от вступления в НАТО.

Об обсуждении урегулирования военного конфликта на Украине — в материале «Ъ» «Много хорошего в направлении мира».

Лусине Баласян