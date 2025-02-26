Тренер сборной Латвии по биатлону уволился после конфликта со спортсменом

Главный тренер сборной Латвии по биатлону Илмарс Брицис подал заявление об уходе после скандала со спортсменом Андреем Расторгуевым, сообщает Latvijas Avize. Тот обвинил тренера в избиении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илмарс Брицис в 2008 году

Фото: Ints Kalnins / Reuters Илмарс Брицис в 2008 году

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Расторгуев рассказал латвийским СМИ, что пришел к тренеру и потребовал вернуть лыжи, украденные в прошлом году. В ответ на просьбу Брицис, как утверждает Расторгуев, избил его. В результате инцидента биатлонист получил серьезную травму плеча, и ему потребуется операция. Также Расторгуев заявил, что не будет играть за национальную сборную, если ее тренером будет выступать Брицис.

Тренер подтвердил факт инцидента, но заявил, что это произошло по вине Расторгуева. Жена Брициса Байба Бендика прокомментировала в соцсетях заявления биатлониста и сказала, что тренер защищал свою семью от Расторгуева.

Полиция республики начала расследование инцидента. К нему также присоединился Олимпийский комитет Латвии.

В прошлом году Расторгуев завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по биатлону в Чехии. В этом году чемпионат мира по биатлону проходил с 12 по 23 февраля в швейцарском Ленцерхайде.