В Менделеевске от отравления пострадали дети из многодетной семьи. Пострадавшими оказались два мальчика 2013 и 2016 годов рождения. Об этом сообщает пресс-служба Госжилинспекции Татарстана.

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Причины плохого самочувствия детей пока устанавливаются.

Проверка показала наличие тяги в дымоходе и нормальную концентрацию газа в помещении.

Ранее владельцам дома было выдано предписание устранить ряд нарушений, включая отсутствие двери между кухней и жилой зоной.

В доме уже происходил случай отравления угарным газом из-за неисправности системы от водонагревательной колонки до дымохода. На время проведения проверки газовая колонка временно отключена и оборудована газовой заглушкой.

Ранее сообщалось, что в Бугульме многодетная семья пострадала, по предварительным данным, от отравления неизвестным веществом. Пострадавшими оказались женщина 38 лет и трое детей в возрасте 3, 6 и 8 лет.

Артём Дергунов