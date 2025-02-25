В Бугульме от отравления пострадала многодетная семья

В Бугульме многодетная семья пострадала, по предварительным данным, от отравления неизвестным веществом. Ночью 25 февраля в Единую дежурно-диспетчерскую службу Бугульминского района через систему ГЛОНАСС-112 поступила информация о происшествии. Об этом сообщает пресс-служба Госжилинспекции Татарстана.

Пострадавшими оказались женщина 38 лет и трое детей в возрасте 3, 6 и 8 лет. Дети были госпитализированы в ГАУЗ «Бугульминская ЦРБ». Предварительно установлен диагноз — «отравление неизвестным веществом». Состояние всех пострадавших оценивается как легкой степени тяжести.

Жилищная инспекция республики выясняет обстоятельства случившегося и проверяет выполнение обязанностей управляющей компанией и газовой службой.

Специалисты бригады ЭПУ «Бугульмагаз» обнаружили несколько нарушений: обратная тяга, отсутствует дверь на кухню, над плитой вытяжка и принудительная вентиляция в санузле.

«То есть все факторы, способствующие отравлению угарным газом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Газовая колонка отключена до устранения нарушений.

Артём Дергунов