В Нягани газифицируют более 1,4 тыс. домов в рамках социальной программы

В рамках программы социальной газификации в Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ) планируется подключить к газу более 1,4 тыс. домовладений, сообщили в правительстве ХМАО-Югры.

По данным властей региона, Нягань лидирует по количеству заявок на участие в программе среди муниципалитетов округа. В настоящее время в стадии утверждения находится график газификации 1 482 домов (с учетом СНТ), заключено 889 договоров на технологическое присоединение. С начала реализации программы в Нягани газ подведен к 764 домам для 590 человек.

Напомним, в рамках программы социальной догазификации, в Свердловской области в 2025 году планируется построить более 1 тыс. км сетей газоснабжения и обеспечить возможность подключения более 17 тыс. домовладений. Газораспределительными организациями принято в работу более 81 тыс. заявок от жителей. Общий объем инвестиций составил почти 11 млрд руб.

Полина Щуцкая