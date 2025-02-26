Средний чек на банкротных торгах на площадке «Сбера» достиг 29,9 млн руб.

Россияне в 2024 году стали чаще покупать и продавать недвижимость, транспорт и другое имущество на банкротных торгах, показывает статистика маркетплейса бизнес-активов и залогового имущества Сбербанка Portal DA. По его данным, объем сделок по делам о несостоятельности в 2024 году составил 20 млрд руб., это на 7% больше, чем в 2023-м. Средний чек за год вырос на 27% и достиг 29,9 млн руб.

Самым востребованным имуществом на банкротных торгах в 2024 году стала коммерческая недвижимость, показывают данные площадки. Общая сумма сделок в этой категории превысила 8,3 млрд руб. Интерес к жилой недвижимости тоже был высок: всего физлица и юрлица приобрели ее на сумму 3 млрд руб. В среднем в каждых торгах по покупке-продаже жилой недвижимости на Portal DA было два участника, а в категории «Спецтехника» — более четырех.

Начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов прогнозирует, что тенденция к росту в сделках с имуществом должников сохранится и в 2025 году. Увеличение интереса покупателей, по его словам, объясняется тем, что «сделка надежно защищена и прозрачна, а объекты очищены от обременений».

Ян Назаренко