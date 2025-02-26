Госдума одобрила в I чтении законопроект об обязанности впускать в дом газовщика

Законопроект о повышении уровня безопасности эксплуатации газового оборудования прошел первое чтение в Госдуме. Инициатива обязывает жильца впускать в дом сотрудников газовых служб для технического обслуживания оборудования.

Законопроект предполагает, что специализированные организации могут потребовать доступ в дом в судебном порядке. Отмечается, что отказ впускать специалистов хотя бы в одно из помещений многоквартирного дома создает угрозу жизни и здоровью для всех его жителей.

В апреле прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий в пять раз штрафы за отказ пускать в квартиру сотрудников газовых служб. Для физлиц штраф составляет от 5 тыс. до 10 тыс. руб. (ранее от 1 тыс. до 2 тыс. руб.), для должностных — от 25 тыс. до 100 тыс. руб. (ранее от 5 тыс. до 20 тыс. рублей), для юридических — от 200 тыс. до 500 тыс. руб. (ранее от 40 тыс. до 100 тыс. руб.).

Также расширился перечень оснований для допуска газовщиков в квартиру. Ранее в него входило выполнение работ по техобслуживанию и ремонту внутридомового или внутриквартирного газового оборудования. Теперь в него включены случаи, когда необходимо приостановить подачу газа.

Подробнее — в материале «Ъ» «К газовым плитам подключают новые штрафы».