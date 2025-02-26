Боевика запрещенного «Азова» приговорили к 24 годам за убийство мирного жителя

Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил бойца украинского националистического батальона «Азов» (признан террористической организацией в России и запрещен) старшего сержанта Юрия Дмитриева к 24 с половиной годам колонии строгого режима. Его признали виновным в жестоком обращении с гражданским населением (ч. 1 ст. 356 УК РФ) и убийстве на почве идеологической или политической ненависти, совершенном группой лиц общеопасным способом (п. «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Фигуранта объявили в международный розыск, сообщил военный главк СКР.

Обвиняемый служит в войсковой части 3057 (нацбатальоне) в должности командира миномета. Суд установил, что в период с 10 по 15 марта 2022 года военнослужащий не менее десяти раз выстрелил из миномета БМ-37 по зернохранилищу, находящемуся на выезде из Мариуполя. В результате погиб мирный житель.

Ранее суд в ДНР вынес приговоры трем бойцам «Азова» (признан террористической организацией в РФ и запрещен), обстреливавшим из артиллерийского орудия поселок городского типа Старый Крым. 19 февраля к пожизненному заключению приговорили пулеметчика нацбатальона, который вторгся в Курскую область и расстрелял взятых в плен бойцов ВС РФ.

Никита Черненко