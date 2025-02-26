В воздухе Фрунзенского района превышены ПДК скипидара и этилбензола

В Ярославле во Фрунзенском районе зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) этилбензола, скипидара, сольвент-нафта, уайт-спирита и сероводорода. Об этом сообщили в правительстве области по итогам анализа данных, полученных с пункта контроля воздуха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Анализировались данные за период с 21 по 25 февраля. «Ъ-Ярославль» сообщал, что в прошедшие выходные жители города начали жаловаться на сильный смог в районе Тормозного шоссе и проспекта Фрунзе. До настоящего времени ярославцы продолжают обращаться к властям в соцсетях с просьбами предпринять меры.

Напомним, что министерство лесного хозяйства и природопользования совместно с другими органами ищет загрязнителей воздуха. Планируется проведение проверок на предприятиях.

Алла Чижова