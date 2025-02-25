В Ярославле из-за смога собирают комиссию по чрезвычайным ситуациям

В Ярославле пройдет комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) из-за запаха и загрязнения воздуха во Фрунзенском районе. Об этом сообщил мэр города Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«Ко мне поступают многочисленные обращения жителей по этой проблеме. В пятницу проведу КЧС, заслушаю информацию контрольных и надзорных органов о проводимой ими работе, а также вместе мы определим необходимые меры реагирования»,— заявил господин Молчанов.

Мэр подчеркнул, что вопрос находится на его личном контроле. Если результаты исследований подтвердят загрязнение воздуха, виновные организации и лица будут привлечены к ответственности.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в прошедшие выходные автоматический пост контроля атмосферного воздуха во Фрунзенском районе зафиксировал превышение ПДК вредных веществ. В министерстве лесного хозяйства и природопользования региона подтвердили эту информацию.

Повышенные концентрации были обнаружены по трем веществам. Жители города в соцсетях рассказали о сильном смоге в районе Тормозного шоссе и проспекта Фрунзе, где видимость значительно ухудшилась.

Антон Голицын