В Ярославле на школе установили пост контроля воздуха

В Ярославле на здании школы №89 во Фрунзенском районе установили автоматический пост контроля качества воздуха. В правительстве области сообщили, что он запущен в тестовом режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Пост проводит замеры в отношении 20 загрязняющих веществ. Оборудование носит природоохранное назначение и соответствует всем требованиям безопасности. Отмечается, что пост будет круглосуточно оценивать состояние воздуха и передавать данные в региональный «Центр охраны окружающей среды».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Если экологи обнаружат превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ, это станет поводом для проведения проверок в отношении предприятий-нарушителей и принятия административных мер по их итогу»,— пояснил губернатор Михаил Евраев.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что пост решили установить из-за жалоб местных жителей на неприятный запах. Оборудование выбирали с учетом специфики предприятий, являющихся потенциальными загрязнителями.

Алла Чижова