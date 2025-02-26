Сенатор Клишас назвал невозможным возврат к смертной казни в России

При действующей конституции возвращение к применению смертной казни в России невозможно, заявил ТАСС глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которым 49% респондентов выступают за возвращение смертной казни, против — 26%.

«Позиция по возврату к смертной казни не менялась. При действующей конституции это невозможно. Позиция Конституционного суда России по этому вопросу также не менялась»,— сказал господин Клишас.

Согласно опубликованному сегодня, 26 февраля, исследованию ВЦИОМ, вопрос о применении смертной казни остается значимым для 73% опрошенных. Более четверти (26%) респондентов считают, что лучше сохранить мораторий на применение смертной казни, 15% — выступают за полную ее отмену. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя исследование центра, говорил, что в Кремле вопрос снятия моратория не обсуждается.

В ноябре 2022 года председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин пояснял, что возврат смертной казни возможен только при изменении конституции. В декабре 2024 года президент Владимир Путин указывал, что российское правительство пытается повысить гуманность правосудия, несмотря на то, что «значительное число» граждан и политических деятелей все время поднимают вопрос возврата к смертному приговору.

Подробнее об истории смертной казни в России — в спецпроекте «Ъ» «Жизнь как право».

Полина Мотызлевская