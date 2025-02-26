В Кремле не обсуждают вопрос возвращения смертной казни

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос отмены моратория на смертную казнь никак не обсуждается в Кремле. Ранее ВЦИОМ публиковал результаты опроса, согласно которому 49% респондентов выступают за возвращение смертной казни, против — 26%.

«Эта тема никак не обсуждается в Кремле»,— так господин Песков прокомментировал данные ВЦИОМ во время брифинга (цитата по ТАСС).

Исследование ВЦИОМ проводил 14 февраля среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Согласно результатам центра, вопрос о применении смертной казни остается значимым для 73% опрошенных. Более четверти (26%) респондентов считают, что лучше сохранить мораторий на применение смертной казни, 15% — выступают за полную ее отмену. Последнее аналогичное исследование ВЦИОМ проводил в 2021 году. С того момента число сторонников моратория выросло с 21% на 5 п. п. Количество выступающих за смертную казнь и за ее полную отмену практически не изменилось (в 2021 году — 50% за и 15% против).

В апреле 2024 года опрос исследовательской группы Russian Field показал, что 53% респондентов поддержали бы возвращение смертной казни. Чаще за нее выступают жители малых городов и сел и мужчины; респонденты без высшего образования, пользователи «Одноклассников» и те, кто не пользуется социальными сетями и мессенджерами. В разрезе отдельных преступлений респонденты чаще всего считают допустимым приговаривать к смертной казни педофилов, убийц, террористов, насильников.

Подробнее — в инфографике «Ъ».

Полина Мотызлевская