В Туапсе при атаке БПЛА повреждены детсад, общежитие и несколько домов

При атаке беспилотников в Туапсе получили повреждения детский сад и общежитие, а также несколько частных домов и квартир в многоэтажке, сообщил глава района Сергей Бойко. По его словам, никто не пострадал. Была создана комиссия по оценке ущерба, его сумма пока неизвестна.

На улице Краснодарской части сбитого дрона упали на автомобиль во дворе частного дома, машина загорелась. Повреждены стены дома, выбиты стекла, жильцы временно переехали к родственникам. В этом же районе пострадали еще два частных дома, там тоже выбиты стекла и двери.

Кроме того, обломки БПЛА упали на улице Звездной. Там взрывной волной разбиты стекла в нескольких квартирах многоэтажки, в общежитии и в детском саду «Радуга». Повреждены один гараж и крыша частного домовладения, а также припаркованные машины. В одном доме в СНТ в селе Агое выбило стекла и повредило стены здания.

В ночь на сегодня, 26 февраля над территорией Краснодарского края уничтожили 83 украинских беспилотника. Губернатор края Вениамин Кондратьев сообщал, что были повреждены три частных дома. В одном из них произошел пожар, который быстро потушили, никто не пострадал. По данным Минобороны, в целом за ночь было сбито 128 БПЛА над четырьмя российскими регионами, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Это крупнейшая атака беспилотников с начала 2025 года.