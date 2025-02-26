«В регионах с жесткой, богатой минеральными солями водой, диагноз МКБ ставят чаще»

В Сочи количество зарегистрированных случаев мочекаменной болезни (МКБ) за пять лет увеличилось на 10%. В 2024 году врачи диагностировали МКБ у 4,4 тыс. жителей города, в 2019 году — у 4 тыс. Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю утверждает, что качество водопроводной питьевой воды в городе-курорте соответствует санитарным требованиям на 100%. Заведующий хирургическим отделением №2, врач-уролог высшей квалификационной категории ЧУЗ «КБ “РЖД-Медицина”» Илья Леви считает, что рост заболеваемости МКБ напрямую связан с качеством воды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Леви

Фото: предоставлено автором Илья Леви

Фото: предоставлено автором

«Несмотря на научный и технический прогресс, большое количество людей продолжает страдать от мочекаменной болезни. Заболевание по-прежнему остается многофакторным, то есть появление камней может быть обусловлено множеством разных причин: от самых элементарных, например, малого объема потребляемой жидкости, до сложных генетических заболеваний.

Вероятность развития МКБ возрастает, если человек ведет малоподвижный образ жизни. Возникновение МКБ могут спровоцировать особенности питания (избыток белка, острой и соленой пищи), свойства воды (вода с повышенным содержанием солей кальция), прием ряда препаратов. Риск возникновения МКБ увеличивается при хронических заболеваниях ЖКТ, обезвоживании.

Рост заболеваемости МКБ напрямую связан с качеством воды. На работу почек влияет вода, которую регулярно принимает пациент. В регионах (среди которых Краснодарский край) с жесткой, богатой минеральными солями водой, диагноз МКБ ставят чаще. Дело в том, что избыточное содержание солей кальция увеличивает вероятность образования конкрементов (камней в почках).

Помимо потребления достаточного количества жидкости, для снижения рисков МКБ, желательно придерживаться сбалансированного питания, контролировать прием лекарств и оценивать их возможные эффекты на мочевой систему, интересоваться своим семейным анамнезом и вовремя обращаться к врачу».