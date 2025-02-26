Совфед одобрил продление программы маткапитала до конца 2030 года

Совет Федерации поддержал закон о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года. Сенаторы проголосовали за решение единогласно.

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Госпрограмма была инициирована президентом России Владимиром Путиным в 2006 году и стартовала с 1 января 2007 года. Изначально выплаты полагались за рождение второго и последующих детей, с 2020 года маткапитал стали выплачивать за первенца.

С 1 февраля 2025 года сумма маткапитала на первого ребенка составляет 690 266 руб. На второго полагается 221 895 руб. Если семья ранее не получала сертификат на первого ребенка, на второго сумма маткапитала составит 912 162 руб.

По словам председателя комитета СФ по социальной политике Елены Перминовой, самым популярным направлением в использовании средств маткапитала остается улучшение жилищных условий. Всего с начала действия программы было выдано более 14 млн сертификатов, отметила госпожа Перминова.

О мерах поддержки семей с детьми — в материале «Ъ» «Пропагандой и рублем».