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Российские военнослужащие отразили две контратаки ВСУ на курском направлении

За прошедшие сутки подразделения группировки войск «Север» отразили две контратаки ВСУ на курском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также российские войска в ходе наступательных действий поразили украинские формирования в районах курских населенных пунктов Викторовка, Гончаровка, Гуево, Казачья Локня, Кубаткин, Куриловка, Лебедевка, Махновка, Меловой, Никольский, Новая Сорочина, Рубанщина и Суджа.

В целом за сутки вооруженные силы Украины лишились свыше 220 человек. Также были ликвидированы 25 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, восемь артиллерийских орудий, два танка, бронетранспортер, миномет, пять пунктов управления БПЛА и три склада боеприпасов.

В общий состав потерь Украины на курском направлении вошли более 63 325 военнослужащих, 2 185 автомобилей, 2 042 боевые бронированные машины, 477 артиллерийских орудий, 381 танк, 288 боевых машин пехоты, 241 бронетранспортер, 116 станций РЭБ, 52 пусковые установки РСЗО, 50 единиц инженерной и другой техники, 23 пусковых установки зенитных ракетных комплексов, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, десять транспортно-заряжающих машин, восемь РЛС противовоздушной обороны, зенитная самоходная установка и командно-штабная машина.

Сегодня стартовал первый этап программы льготной ипотеки под 2% для жителей Курской области. Как рассказал врио губернатора Александр Хинштейн, поддержка предусмотрена для граждан, чье жилье было признано непригодным для проживания, повреждено или утрачено в результате атак ВСУ. Планируется, что программа будет действовать до 31 декабря 2026 года.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова