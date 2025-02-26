В Прикамье с пассажиров общественного транспорта взимали сервисный сбор

Пермское УФАС выдало предупреждение о необходимости прекратить взимание с пассажиров сервисного сбора при продаже билетов на маршрут «Большая Соснова – Верещагино». Как сообщает пресс-служба ведомства, агент перевозчика ООО «Компания “Ваш попутчик”», взимал с пассажиров дополнительную плату в размере 10% от стоимости билета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным пресс-службы, ООО «Компания “Ваш попутчик”» «занимает доминирующее положение на рынке оказания услуг по продаже билетов на указанный маршрут». Компания объяснила сервисный сбор расходами на кассовое оборудование и зарплату кассиров. «Взимание с пассажиров дополнительных сборов за продажу билетов приводит к повторному учету расходов и является незаконным», - подчеркнули в УФАС.

Согласно Rusprofile, ООО «Компания “Ваш попутчик”» была зарегистрирована в 2013 году. Основной вид деятельности - регулярные перевозки пассажиров автобусами в междугородном сообщении. Единоличным владельцем и гендиректором компании является предприниматель Сергей Михалев. Выручка компании за 2023 год - 61 млн руб., чистая прибыль - 55 тыс. руб.