В ЮРПСО не подтвердили гибель фрирайдера, пропавшего после схода лавины в Сочи

Представители ЮРПСО МЧС России не подтвердили информацию о гибели инструктора по горным лыжам, пропавшего после схода лавины в горах Сочи. Официально он числится пропавшим без вести, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе спасательного отряда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Карпов, Коммерсантъ Фото: Андрей Карпов, Коммерсантъ

Ряд СМИ писал, что пропавший фрирайдер погиб под лавиной в горах курорта.

ЧП произошло 24 февраля за пределами размеченных трасс курорта «Роза Хутор». Во время катания группа фрирайдеров попала под лавину. Двое пострадавших смогли сообщить спасателям координаты. Специалисты МЧС спасали пострадавших на следующий день. Третьего участника ЧП поисковая группа пока не обнаружила.

Ряд СМИ ранее сообщил, что пропавший — 28-летний инструктор, который работал в Сочи в течение последних пяти лет. По неподтвержденным данным Telegram-каналов, он сотрудничал со звездами российского шоу-бизнеса. Однако официальные источники пока не называют имя пропавшего.

Поиски лыжника временно приостановлены из-за высокой лавинной опасности. Сотрудники следственного комитета Краснодарского края ведут доследственную проверку обстоятельств происшествия.

Мария Удовик