Попавших под лавину в горах Сочи сноубордистов нашли живыми

Спасатели МЧС вывели в безопасное место двух сноубордистов, которые застряли из-за сошедшей лавины в горах Сочи, сообщает пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале. Поиски третьего участника происшествия продолжаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МЧС России Фото: Пресс-служба МЧС России

Фрирайдеры находились за пределами оборудованных трасс. После установления связи со спасателями они передали свои координаты. Один из сноубордистов, используя лавинное снаряжение, пытался найти третьего участника — лыжника, чье местонахождение до сих пор не удалось установить.

Поисковую операцию осложняют труднодоступный рельеф, высокая лавинная опасность и неблагоприятные метеоусловия. К работе привлекли специалистов МЧС России, «Кубань-СПАС» и службы спасения «Роза Хутор». Эвакуированных фрирайдеров передали врачам горнолыжного курорта.

Мария Удовик