Обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары хочет выступить на центральном ТВ

Екатерина Тархова, обвиняемая в убийстве своих бабушки и дедушки, бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи, заявила о намерении выступить на центральном телевидении. Соответствующее письмо она передала через своего адвоката Владимира Владимирова в редакцию телешоу «Малахов» телеканала «Россия 2».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший мэр Самары Виктор Тархов

Фото: Артем Пигарев, Коммерсантъ Бывший мэр Самары Виктор Тархов

Фото: Артем Пигарев, Коммерсантъ

Письмо обвиняемой зачитал во время последнего выпуска указанной передачи телеведущий Андрей Малахов. «Поручаю защитнику обратиться к следователю с ходатайством о разрешении свидания с журналистами этой программы»,— говорится в письме, датированном 13 февраля 2025 года.

Задержанная 3 февраля Екатерина Тархова содержится под стражей. Ей предъявлено обвинение в убийстве двух лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ). При этом тела Виктора и Натальи Тарховых до сих пор не найдены.

Следствие считает, что обвиняемая убила дедушку с бабушкой из-за неприязни к ним и избавилась от трупов, а следы преступления уничтожила с помощью химических средств. Останки тел могли быть вывезены в бочках и выброшены в мусорные контейнеры, однако поиски на полигоне «Преображенка» пока ничего не дали.

В квартире экс-мэра Самары найдены кровь и частицы кровеносных сосудов Виктора и Натальи Тарховых. В съемной квартире их внучки обнаружены паспорта экс-мэра Самары и его жены. Установлено, что ценности и иномарка погибших были распроданы.

Обвиняемая не дает никаких показаний. У нее остался шестилетний сын, который содержится в соцучреждении. Мать Екатерины Тарховой, Людмила, отбывает срок в колонии за вымогательство 200 млн руб. у депутата самарской губдумы Александра Милеева. Она признана потерпевшей по делу об убийстве своих отца с матерью.

Георгий Портнов