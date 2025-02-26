В Курской области отобрали 300 га для строительства жилья для переселенцев

Власти Курской области отобрали несколько десятков земельных участков общей площадью 300 га «для массового жилищного строительства». Как рассказал врио губернатора Александр Хинштейн, в первую очередь речь идет о малоэтажных поселках по всему региону. Их возведение может начаться уже в этом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По словам главы региона, застройщики из Казани, Калуги, Самары, Смоленска и других регионов подготовили порядка 15 проектов застройки упомянутых участков. «Это те, кто готов быстро выйти на площадку. Земельные участки регион будет передавать застройщикам через инвестиционные проекты в аренду без торгов»,— рассказал господин Хинштейн.

Врио губернатора добавил, что финансовый институт развития в жилищной сфере «Дом. РФ» намерен субсидировать проекты и предоставлять подрядчикам ИЖС средства в рамках льготных кредитов. При этом стоимость нового жилья должна будет соответствовать средней цене квадратного метра, ежеквартально устанавливаемой Минстроем РФ. Сейчас это 88 тыс. руб. Также в одном из поселков планируется выделить участки для курян, которые захотят построить дом самостоятельно.

Александр Хинштейн уже поручил коллегам подготовить дорожную карту для обозначения «ожидаемых» сроков работы.

В конце января на совещании в облправительстве глава региона коснулся проблемы нехватки нового жилья для реализации уже выданных и запланированных к выдаче жилищных сертификатов. Решением этой проблемы господин Хинштейн называл совместную работу с «Дом. РФ» по строительству нового жилья, причем «не только в городе, но и в районах». В начале февраля на встрече с президентом Владимиром Путиным он заявил о необходимости распространения на Курскую область программы льготной ипотеки под 2% для начала соответствующей работы. Накануне Минстрой РФ сообщил, что такое решение принято. Для курян поддержка будет действовать до 31 декабря 2026 года.

Алина Морозова