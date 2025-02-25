Потерявшие жилье куряне смогут оформить ипотеку под 2%

Программа льготной ипотеки под 2% теперь доступна жителям Курской области, лишившимся жилья. Об этом сообщили в Минфине РФ. Срок действия программы — до 31 декабря 2026 года. Также до этой даты продлена аналогичная программа для жителей Белгородской области, чье жилье пострадало в результате обстрелов.

По данным пресс-службы Минфина, на Курскую область распространили программу «Льготная ипотека на территории новых субъектов РФ». Ей могут воспользоваться граждане, чье жилье признано утраченным, непригодным для проживания или поврежденным в результате обстрелов.

Ипотеку на льготных условиях можно оформить для строительства частного дома, покупки квартиры в новостройке или на вторичном рынке. Врио губернатора Александр Хинштейн надеется, что мера поддержки позволит запустить программу массового возведения коттеджных поселков в сельских районах совместно с «Дом.РФ».

Для жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей такая ипотека действует с 1 января 2023 года. Максимальная сумма кредита — 6 млн руб., первоначальный взнос — от 10%. В 2024 году программу распространили на Белгородскую область.

Подробнее об этом — в материале «Ъ».

Анна Швечикова