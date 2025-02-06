Курянам могут увеличить компенсацию за потерю имущества при вторжении ВСУ

Президент Владимир Путин на встрече с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном согласился с ним, что федеральная компенсация за потерю имущества в результате боевых действий в 150 тыс. руб. «недостаточная». Глава государства заявил, что поручит правительству РФ в ближайшие дни проработать вопрос увеличения поддержки. Видео со встречи опубликовала пресс-служба Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин (справа) и Александр Хинштейн (слева) во время встречи в Кремле

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин (справа) и Александр Хинштейн (слева) во время встречи в Кремле

Фото: пресс-служба президента РФ

Также господин Путин поддержал инициативу Александра Хинштейна ввести в регионе программу льготной ипотеки по аналогии с дальневосточной. По словам врио губернатора, это позволит запустить программу массового строительства коттеджных поселков в «сельских» муниципалитетах.

Кроме того, президент назвал обоснованной инициативу главы Курской области о возвращении жителям приграничья земли, от которой они отказались для получения жилищных сертификатов. Соответствующий законопроект предполагает безвозмездную смену собственника через шесть лет при условии возведения на участке частного дома.

«Глава государства признал логичность наших действий как компромисса. В то же время призвал подумать, не вернуть ли участки людям сразу в собственность, но при условии ее освоения. Очень рад был услышать слова поддержки: если на федеральном уровне пересмотрят существующие подходы, надо искать путь не изымать землю изначально»,— написал господин Хинштейн в своем Telegram-канале после встречи.

Помимо прочего, президент попросил врио губернатора проработать программу восстановления приграничья Курской области вместе с кабмином.

Боевые действия в регионе идут с 6 августа прошлого года. Введены режим контртеррористической операции и ЧС федерального масштаба. Потери украинских формирований с того момента превысили 57,5 тыс. человек.

Почему Хинштейн запретил чиновникам называть размер ущерба региону от вторжения ВСУ — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова