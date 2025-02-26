Совфед ратифицировал договор с Белоруссией о гарантиях безопасности

Совет федерации сегодня, 26 февраля, на заседании ратифицировал договор между Россией и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Он предполагает, что нападение на одну из стран будет расцениваться как акт агрессии против Союзного государства. Документ рассчитан на десять лет с автоматическим продлением на аналогичный срок. Инициатором ратификации договора стал президент Владимир Путин.

В рамках договора Россия и Белоруссия обязуются «поддерживать друг друга всеми согласованными и допустимыми международным правом способами» в случаях угрозы их суверенитету, а также территориальной неприкосновенности. Для этого страны могут использовать «все имеющиеся силы и средства», в том числе российское тактическое ядерное оружие. Россия также сможет размещать в Белоруссии базы и военный контингент.

Президент России Владимир Путин и белорусский президент Александр Лукашенко подписали договор 6 декабря 2024 года в Минске на заседании Высшего госсовета Союзного государства. На встрече господин Лукашенко попросил поставить в страну баллистические ракеты «Орешник». Господин Путин посчитал это возможным в рамках соглашения о гарантиях безопасности. В январе президент Белоруссии анонсировал скорое размещение «Орешника» в республике. Госдума ратифицировала двусторонний договор 18 февраля.

Подробности — в материале «Ъ» «Посредник по средней дальности».