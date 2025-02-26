В Ярославле вандалы испортили надписями еще два трамвая

В Ярославле на улице Свердлова наизвестные нанесли надписи на два трамвайных вагона, моменты порчи транспорта попали на камеры видеонаблюдения. Об этом сообщил начальник инспекции административно-технического и жилищного надзора Олег Кузнецов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот видео Олега Кузнецова Фото: Скриншот видео Олега Кузнецова

«Здесь целая ОПГ — все сделано намеренно, умышленно. Факт попал на множество камер наблюдения. Компания из четверых молодых людей намеренно прибыла на место преступления. Поврежден не один, а сразу два трамвая. Поиск лиц уже активно идет»,— написал господин Кузнецов.

На опубликованных начальником инспекции видео заметно, как группа молодых людей подходит к трамвайной остановке. Один из них подбегает к вагону и наносит на него надпись из баллончика, в этот момент транспорт уже начинает движение. То же самое происходит и с другим трамваем, пока в него заходят пассажиры. «ЯрГЭТ» уже обратился в полицию по данному факту.

Ранее в Ярославле вандалы разрисовали новый трамвайный вагон, стоявший на территории депо. По данному факту полиция задержала трех уроженцев Липецка.

Алла Чижова