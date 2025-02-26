Чиновники США увидели в сделке по минералам «щит безопасности» для Украины

Американские чиновники в беседах с журналистами агентства Bloomberg высказали мнение, что после заключения сделки по редкоземельным металлам у Украины появятся такие экономические связи с США, которые можно считать «щитом безопасности». По данным агентства, правительство Украины одобрит сделку 26 февраля, а 28 февраля президент Владимир Зеленский отправится в Вашингтон для подписания документа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Украины Владимир Зеленский (слева)

Фото: Matthias Schrader, File / AP Президент Украины Владимир Зеленский (слева)

Фото: Matthias Schrader, File / AP

Речь пока идет о рамочном соглашении, на основе которого затем будут подписываться договоры между украинскими и американскими компаниями. Но уже в рамочном соглашении будет оговорено создание фонда для управления будущими доходами от природных ресурсов Украины. В этот фонд Украина будет вносить 50% доходов от продажи ископаемых, писала FT. При этом соглашение не содержит конкретных гарантий безопасности со стороны США.

«Сделка также может дать Трампу возможность поощрить своих сторонников к дальнейшей поддержке Украины, особенно если Вашингтону понадобится, чтобы Конгресс одобрил дополнительную помощь Украине, если переговоры с Россией продолжат затягиваться»,— говорится в материале Bloomberg.

О споре США и Украины по сделке — в материале «Ъ».