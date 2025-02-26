Келлог: конфликт на Украине завершится в ближайшее время

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог выразил уверенность в завершении украинского конфликта в ближайшее время. Он раскритиковал бывшую администрацию за нежелание говорить со всеми сторонами конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог

Фото: Kacper Pempel / Reuters Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог

Фото: Kacper Pempel / Reuters

«Я очень позитивно смотрю на то, что он (президент США Дональд Трамп) намерен сделать с этим конфликтом. И я полностью доверяю его (мнению), что эта война завершится в ближайшее время»,— сказал господин Келлог в эфире телеканала Fox News.

«(Байден) четыре года не говорил с Ким Чен Ыном. Он более двух с половиной лет не говорил с президентом Путиным. Президент Трамп же понимает, что ему необходимо говорить со всеми причастными к заключению сделок»,— добавил Кит Келлог.

Президенты России и США провели телефонные переговоры 12 февраля, после чего американская сторона объявила о начале переговоров по Украине. 18 февраля в Эр-Рияде прошла встреча российской и американской делегаций. 24 февраля Владимир Путин сказал, что на той встрече обсуждались вопросы двусторонних отношений.