Блогеру Аязу Шабутдинову продлили арест на полгода

Пресненский суд Москвы на шесть месяцев продлил срок содержания под стражей блогеру Аязу Шабутдинову, обвиняемому в мошенничестве на сумму свыше 57 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В СИЗО он пробудет до 12 августа. Предыдущий срок ареста истекал 27 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аяз Шабутдинов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Аяз Шабутдинов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Аяза Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года и на следующий день отправили под арест. Он проходит по 113 эпизодам мошенничества. По версии следствия, блогер создавал у граждан «ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса». Следователи считают, что люди покупали у Шабутдинова курсы стоимостью от 150 тыс. до 350 тыс. руб., но не получали обещанных результатов.

Расследование дела в отношении Аяза Шабутдинова было завершено 3 октября 2024 года. Вину блогер не признал. Вместе с ним обвинения предъявлены бывшему гендиректору компании блогера «Like Центр» Василию Алексееву. Он объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Подробнее — в материале «Ъ» «Делу бизнес-тренера поставили лайк».